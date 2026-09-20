Джошуа Ван обошёл Джона Джонса по количеству побед в UFC до 25 лет

24-летний американский боец смешанных единоборств мьянманского происхождения Джошуа Ван, являющийся чемпионом наилегчайшего веса UFC, после победы над 36-летним бразильцем Александром Пантожей обошёл прославленного бывшего чемпиона в двух весовых категориях Джона Джонса по количеству выигранных поединков до 25 лет в промоушене Даны Уайта.

Рейтинг бойцов по количеству побед в UFC до достижения 25 лет:

Макс Холлоуэй — 12;

Джошуа Ван — 11;

Джон Джонс — 10;

Кевин Ли — 9.

Сравняться с Холлоуэем по победам до 25 лет Ван не успеет. 25 лет ему исполнится 10 октября 2026 года.

В прошедшем сегодня, 20 сентября, поединке с Пантожей Джошуа одержал победу единогласным судейским решением.