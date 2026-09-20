«Начали бороться вместе». Царукян — о стримере N3on и Чимаеве в лагере перед боем с Руффи

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян рассказал, как складывались отношения 22-летнего американского блогера и стримера N3on с Хамзатом Чимаевым во время подготовки к бою с Маурисио Руффи.

— А как Хамзат поладил с N3on? Как у них складывались отношения в подготовке?

— Они начали бороться вместе. Нет, я шучу. Хамзат был сосредоточен. Перед боем всё было серьёзно, так что никто не смеялся. И N3on был тихим, и, знаешь, когда идёшь на бой — нет, это бойцовский бизнес, знаешь, нельзя делать какие-то безумные вещи для контента. N3on — умный парень, и он умный, когда камера выключена и когда камера включена, он всегда отрабатывает своё выступление. Следующее его появление — RAF. Но нам нужно перекрасить его волосы, — сказал Царукян на пресс-конференции.