«Опрокинули? Получается, да». Волков — о титульном поединке Гана и Хокита

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) россиянин Александр Волков отреагировал на анонс титульного поединка за освободившееся чемпионство в тяжёлом весе между действующим временным обладателем титула французом Сирилем Ганом и непобеждённым шестым номером рейтинга американцем Джошем Хокитом.

Изначально Волков оставил пять смеющихся эмодзи под постом с анонсом в социальных сетях UFC, а затем ответил в комментариях: «Опрокинули меня? Получается, да».

Бой Гана и Хокита возглавит кард турнира UFC 334, который состоится 14 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).