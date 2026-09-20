«Он пьян». Арман Царукян — о реакции отца на победу над Маурисио Руффи

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян на пресс-конференции после поединка с 30-летним бразильским атлетом Маурисио Руффи рассказал о реакции своего отца на победу над соперником.

«Говорил ли я с отцом после боя? Да, конечно. И он пьян (смеётся)», — сказал Царукян.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.

Царукян дебютировал в UFC в апреле 2019 года, когда проиграл россиянину Исламу Махачеву. С тех пор 29-летний Царукян провёл в крупнейшей бойцовской организации мира 13 поединков, одержав 11 побед. Дважды российско-армянский боец терпел поражение.

Материалы по теме «Он боится». Арман Царукян обвинил Джастина Гейджи в избегании поединка с ним