Кормье раскритиковал уход Стивсона из октагона до объявления официального решения

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье отреагировал на уход 26-летнего олимпийского чемпиона по борьбе Гейбла Стивсона после поражения в поединке с Шоном Шарафом до формального объявления судейского решения.

«Ты даёшь этому человеку поднять свою руку, и ты стоишь там, как бы ты себя ни чувствовал… Ты не можешь быть великим победителем, а затем неблагодарным проигравшим», — сказал Кормье в эфире UFC on Paramount+.

Шараф, подошедший к поединку со Стивсоном в статусе андердога, одержал победу за 12 секунд в первом раунде, отправив своего оппонента в нокаут. После боя Гейбл покинул октагон до того, как рефери поднял руку Шона в центре клетки.