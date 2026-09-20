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Кормье раскритиковал уход Стивсона из октагона до объявления официального решения

Кормье раскритиковал уход Стивсона из октагона до объявления официального решения
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье отреагировал на уход 26-летнего олимпийского чемпиона по борьбе Гейбла Стивсона после поражения в поединке с Шоном Шарафом до формального объявления судейского решения.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Ты даёшь этому человеку поднять свою руку, и ты стоишь там, как бы ты себя ни чувствовал… Ты не можешь быть великим победителем, а затем неблагодарным проигравшим», — сказал Кормье в эфире UFC on Paramount+.

Шараф, подошедший к поединку со Стивсоном в статусе андердога, одержал победу за 12 секунд в первом раунде, отправив своего оппонента в нокаут. После боя Гейбл покинул октагон до того, как рефери поднял руку Шона в центре клетки.

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Оглушительный провал олимпийского чемпиона. Стивсона нокаутировали за 12 секунд!
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