Царукян: подерусь с Хантером Кэмпбеллом, если не дадут титульный бой

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян после поединка с 30-летним бразильским атлетом Маурисио Руффи пошутил, что если ему не дадут следующим титульный бой, то он подерётся с главным коммерческим директором организации Ultimate Fighting Championship Хантером Кэмпбеллом.

«Подерусь с Хантером, если не дадут титульник», — сказал Арман в эфире UFC on Paramount.

Поединок Армана Царукяна и Маурисио Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.