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Царукян: подерусь с Хантером Кэмпбеллом, если не дадут титульный бой

Царукян: подерусь с Хантером Кэмпбеллом, если не дадут титульный бой
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29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян после поединка с 30-летним бразильским атлетом Маурисио Руффи пошутил, что если ему не дадут следующим титульный бой, то он подерётся с главным коммерческим директором организации Ultimate Fighting Championship Хантером Кэмпбеллом.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Подерусь с Хантером, если не дадут титульник», — сказал Арман в эфире UFC on Paramount.

Поединок Армана Царукяна и Маурисио Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.

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