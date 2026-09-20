Менеджер Стивсона — о поражении Гейбла: Махачев пропускал, Царукян проигрывал

Абрахам Кава, являющийся менеджером 26-летнего олимпийского чемпиона по борьбе Гейбла Стивсона, поддержал подопечного после поражения в поединке с Шоном Шарафом на турнире UFC 331.

«Ничего страшного, что Гейбл попался. Ничего страшного, что его освистали. Ничего страшного, что его соперник говорил дерьмо. Ничего страшного, что мир пинает его, когда он на дне. Это жизнь, которую он выбрал.

Ислам пропускал удар. Арман проигрывал. Ди-Джей [Деметриус Джонсон] проигрывал. Жорж [Сен-Пьер] проигрывал. Ди-Си [Даниэль Кормье] проигрывал. Жозе Альдо проигрывал. Все они в итоге построили абсолютно легендарные карьеры. Мы стоим за нашего парня. Он очень скоро вернётся и будет великолепен!» — написал Кава в социальных сетях.