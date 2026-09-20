Арман Царукян — о поединке с Гейджи: если хочет ждать — ему следует оставить пояс

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян высказался о возможном поединке с чемпионом дивизиона американцем Джастином Гейджи.

— Джастин Гейджи сказал, что какое-то время не будет драться, потому что не залечил травмы. Я вижу, у тебя сегодня есть небольшие повреждения. Ты будешь ждать Джастина или хочешь быть более активным, чем раньше?

— Нет, я хочу драться за титул. Если он хочет ждать — чего ждать, без причины? Ему следует оставить пояс, и мы подерёмся за временный титул. Для меня неважно, кто есть кто, я буду драться. Но мне нужен титульный бой, — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

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