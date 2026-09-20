15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 6. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян — о поединке с Гейджи: если хочет ждать — ему следует оставить пояс

Арман Царукян — о поединке с Гейджи: если хочет ждать — ему следует оставить пояс
Комментарии

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян высказался о возможном поединке с чемпионом дивизиона американцем Джастином Гейджи.

— Джастин Гейджи сказал, что какое-то время не будет драться, потому что не залечил травмы. Я вижу, у тебя сегодня есть небольшие повреждения. Ты будешь ждать Джастина или хочешь быть более активным, чем раньше?
— Нет, я хочу драться за титул. Если он хочет ждать — чего ждать, без причины? Ему следует оставить пояс, и мы подерёмся за временный титул. Для меня неважно, кто есть кто, я буду драться. Но мне нужен титульный бой, — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Царукян: подерусь с Хантером Кэмпбеллом, если не дадут титульный бой
Материалы по теме
Царукян — самый универсальный легковес UFC. Детально разбираем нокаут с Руффи