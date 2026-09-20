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«Это позор». Менеджер Волкова — о титульном поединке Гана и Хокита

«Это позор». Менеджер Волкова — о титульном поединке Гана и Хокита
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Иван Банников, являющийся менеджером второго номера рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) россиянина Александра Волкова, отреагировал на анонс титульного поединка между временным чемпионом дивизиона французом Сирилем Ганом и шестым номером рейтинга Джошем Хокитом.

«Очень печальный день для спорта. Александр заслужил право сражаться за титул, но, несмотря на обещания, в UFC нам дали понять, что они не знают, как продавать третий бой Волкова и Гана западной аудитории. Это всё оправдания.

Подобные бои, как Ган – Хокит, не имеют ни интриги, ни спортивного смысла. UFC просто надеется, что неадекватное поведение Хокита поможет создать хайп. Мы дожили до поп‑ММА в сильнейшей организации мира. Это большой урок для всех фанатов, которые относятся к смешанным единоборствам как к спорту.

Всё, что мы можем, это дать понять UFC, что такие чемпионские бои – это позор. Я призываю болельщиков Александра показать в социальных сетях Хантера Кэмпбелла и Даны Уайта, насколько они хотят титульного боя Волкова», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».

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