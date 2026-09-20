«Ты отличный чемпион». Джошуа Ван обратился к Пантоже после победы

24-летний американский боец смешанных единоборств мьянманского происхождения Джошуа Ван, являющийся чемпионом наилегчайшего веса UFC, после победы над 36-летним бразильцем Александром Пантожей обратился к своему оппоненту.

«Пантожа, спасибо тебе!!! Ты отличный чемпион, я тебя очень уважаю!!» — написал Ван в социальной сети Х.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Джошуа Вана единогласным решением судей.

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и одно поражение.

Александру Пантоже 36 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. В 2023-м стал чемпионом в наилегчайшем весе, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.