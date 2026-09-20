15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 4. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт — о титульном бое Ган — Хокит: не люблю всё, что говорит Джош

Дана Уайт — о титульном бое Ган — Хокит: не люблю всё, что говорит Джош
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о тяжеловесе Джоше Хоките, который в ноябре сразится с временным чемпионом Сирилем Ганом за вакантный пояс дивизиона.

— Что вы думаете о том, что мы в одной победе от чемпионства Джоша Хокита в тяжёлом весе UFC? Есть какие-то мысли по этому поводу?
— О, у меня много мыслей на этот счёт. Да, да, да. Много, много.

— Не хотели бы вы ими поделиться с нами?
— О, я уверен, это те же мысли, что и у всех вас. Да, сомневаюсь, что мы так уж отличаемся. Я всегда это говорю. Мне не обязательно любить бойца, чтобы он процветал здесь, преуспевал и был успешным в UFC. Многие люди, которых я не люблю, очень хорошо здесь выступили. Так что, знаете, я не говорю, что не люблю Джоша Хокита. Я буквально, *****, не люблю ничего, что говорит Джош Хокит.

И это не изменится, пока он не изменится, а этого я не вижу, чтобы произошло. Так что мне придётся с этим мириться. Это моя проблема. И, уверен, ваша тоже. Наша общая беда, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 331.

Материалы по теме
«Это позор». Менеджер Волкова — о титульном поединке Гана и Хокита
Материалы по теме