Дана Уайт — о титульном бое Ган — Хокит: не люблю всё, что говорит Джош

Президент UFC Дана Уайт высказался о тяжеловесе Джоше Хоките, который в ноябре сразится с временным чемпионом Сирилем Ганом за вакантный пояс дивизиона.

— Что вы думаете о том, что мы в одной победе от чемпионства Джоша Хокита в тяжёлом весе UFC? Есть какие-то мысли по этому поводу?

— О, у меня много мыслей на этот счёт. Да, да, да. Много, много.

— Не хотели бы вы ими поделиться с нами?

— О, я уверен, это те же мысли, что и у всех вас. Да, сомневаюсь, что мы так уж отличаемся. Я всегда это говорю. Мне не обязательно любить бойца, чтобы он процветал здесь, преуспевал и был успешным в UFC. Многие люди, которых я не люблю, очень хорошо здесь выступили. Так что, знаете, я не говорю, что не люблю Джоша Хокита. Я буквально, *****, не люблю ничего, что говорит Джош Хокит.

И это не изменится, пока он не изменится, а этого я не вижу, чтобы произошло. Так что мне придётся с этим мириться. Это моя проблема. И, уверен, ваша тоже. Наша общая беда, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 331.