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«У неё много проблем со здоровьем». Шараф отдаст $ 100 тыс. за победу над Стивсоном маме

«У неё много проблем со здоровьем». Шараф отдаст $ 100 тыс. за победу над Стивсоном маме
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33-летний тяжеловес UFC Шон Шараф заявил, что отдаст своей маме бонус в $ 100 тыс. за победу нокаутом в первом раунде над Гейблом Стивсоном.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

— Я просто хочу позвонить своей маме, потому что она так за меня волнуется. Она так усердно за меня молилась. И да, я просто хочу на мгновение оценить это, потому что я всегда беспокоюсь о будущем. И да, теперь я просто хочу насладиться сегодняшним вечером, вот и всё.

— А откуда твоя мама смотрит?
— Она хотела приехать, но в прошлый раз я был весь разбит. Так что я волновался за неё. У неё астма, у неё кардиостимулятор, у неё так много проблем со здоровьем. Сейчас у неё радикулит, и я просто хочу помочь ей выйти на пенсию. Так что я очень надеюсь получить бонус. Я мог бы отдать его ей и помочь ей взять немного времени на отдых от работы. Это было бы действительно здорово.

— И я хоть никак не связана с системой бонусов, но предполагаю, что дополнительный чек тебя ждёт. Ты фини