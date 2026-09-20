«У неё много проблем со здоровьем». Шараф отдаст $ 100 тыс. за победу над Стивсоном маме

33-летний тяжеловес UFC Шон Шараф заявил, что отдаст своей маме бонус в $ 100 тыс. за победу нокаутом в первом раунде над Гейблом Стивсоном.

— Я просто хочу позвонить своей маме, потому что она так за меня волнуется. Она так усердно за меня молилась. И да, я просто хочу на мгновение оценить это, потому что я всегда беспокоюсь о будущем. И да, теперь я просто хочу насладиться сегодняшним вечером, вот и всё.

— А откуда твоя мама смотрит?

— Она хотела приехать, но в прошлый раз я был весь разбит. Так что я волновался за неё. У неё астма, у неё кардиостимулятор, у неё так много проблем со здоровьем. Сейчас у неё радикулит, и я просто хочу помочь ей выйти на пенсию. Так что я очень надеюсь получить бонус. Я мог бы отдать его ей и помочь ей взять немного времени на отдых от работы. Это было бы действительно здорово.

— И я хоть никак не связана с системой бонусов, но предполагаю, что дополнительный чек тебя ждёт. Ты фини