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«Знал, что финиширую его». Арман Царукян — о победе над Руффи

«Знал, что финиширую его». Арман Царукян — о победе над Руффи
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о победе нокаутом в первом раунде в поединке с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Я искал финиш. Первый раунд был тяжёлым, но я знал, что финиширую его. Так счастлив, что выступил именно таким образом и мои фанаты довольны моим выступлением. Руффи — один из лучших ударников, не стоит об этом забывать. Мне нужно было держать его на своей дистанции и бороться с ним», — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.

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