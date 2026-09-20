«Знал, что финиширую его». Арман Царукян — о победе над Руффи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о победе нокаутом в первом раунде в поединке с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Я искал финиш. Первый раунд был тяжёлым, но я знал, что финиширую его. Так счастлив, что выступил именно таким образом и мои фанаты довольны моим выступлением. Руффи — один из лучших ударников, не стоит об этом забывать. Мне нужно было держать его на своей дистанции и бороться с ним», — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.