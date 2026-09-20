Царукян: уже мог бы разок подраться за пояс, а не доказывать каждый год, что достоин этого

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что бои нельзя выигрывать лишь за счёт элитных навыков в борьбе.

«Только борьбой бой не выиграешь. Нужно всё смешивать. Ты должен бороться, проходить в тейкдаун, если он защищается — бить локтем. Если он защищается — бороться. Потом подключаешь ударную технику. Нужно сочетать всё, и тогда ты станешь разносторонним бойцом. Этот бой я провёл под давлением, потому что каждый год доказываю, что являюсь главным претендентом. Вместо этого мог бы разок подраться за титул», — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.