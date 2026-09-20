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Дана Уайт ответил, действительно ли испытывает неприязнь к Тому Аспиналлу

Дана Уайт ответил, действительно ли испытывает неприязнь к Тому Аспиналлу
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Президент UFC Дана Уайт категорично ответил, действительно ли он испытывает неприязнь к бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе англичанину Тому Аспиналлу.

«Люди думают, что Том мне не нравится. Это далеко от правды. У меня нет причин не любить Аспиналла. Если мне кто-то не нравится, то я довольно честно об этом говорю. Если бы Том мне не нравился, то я бы так и сказал», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся. В данный момент Том проходит медицинскую реабилитацию.

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