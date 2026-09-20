Дана Уайт: мы ржём до слёз, когда бойцы подписывают контракты с Эдди Хирном

Президент промоушена UFC, а также боксёрской организации Zuffa Boxing Дана Уайт поделился мнением насчёт решения боксёров и бойцов ММА заключать соглашение о партнёрстве с промоутером Эдди Хирном, с которым у Уайта долгий публичный конфликт.

«А когда парни подписывают контракты с Эдди Хирном, мы ржём до слёз. Это уморительно. Любой, кто хочет подписать контракт с Эдди Хирном в качестве своего менеджера, — вперёд», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В число именитых бойцов смешанных единоборств, которые имеют контракты с Эдди Хирном, входят англичанин Том Аспиналл, ирландец Иэн Гэрри, а также бразилец Пауло Коста.