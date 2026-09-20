Экс-чемпион AMC Fight Nights в тяжёлом весе Григорий Пономарёв умер в 31 год

Бывший обладатель чемпионского пояса AMC Fight Nights в тяжёлом весе, а также экс-боец АСА россиянин Григорий Пономарёв скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Fight Nights.

«Соболезнуем родным, близким и всем, кто знал Григория. Светлая память», — сказано в пресс-релизе.

Профессиональный рекорд Григория Пономарёва в смешанных единоборствах составляет шесть побед и три поражения. В качестве профессионала россиянин дебютировал в 2020 году.

Последний бой Пономарёв провёл в августе 2023 года. В четвертьфинальном бою Гран-при АСА Григорий встретился с Мухуматом Вахаевым, но уже на первой минуте боя он получил травму колена. Таким образом, победу техническим нокаутом одержал Мухумат.