Дана Уайт подтвердил, что Сириль Ган — новый абсолютный чемпион UFC в тяжёлом весе

Президент промоушена UFC Дана Уайт опроверг своё вчерашнее утверждение, заявив, что француз Сириль Ган теперь официально повышен с временного до абсолютного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг).

— Что касается ситуации с тяжёлым весе. Вчера вы объявили, что Сириль Ган не был официально признан новым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе, а сегодня Джо Роган во время шоу объявил, что Сириль на самом деле является новым абсолютным чемпионом. Это правда?

— Да, правда. За последние 24 часа ничего не изменилось. Я облажался, — сказал Уайт на пресс-конференции.

Сирилю 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году. Является трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сириль тренируется в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса.