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Дана Уайт ответил на вопрос, получит ли Царукян бой против Гейджи за звание чемпиона UFC

Дана Уайт ответил на вопрос, получит ли Царукян бой против Гейджи за звание чемпиона UFC
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Президент промоушена UFC Дана Уайт ответил на вопрос, получит ли Арман Царукян бой против Джастина Гейджи за звание чемпиона UFC в лёгком весе после того, как Бэтмен одержал победу нокаутом в поединке с Маурисио Руффи на турнире UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Что насчёт титульного боя? Это зависит от Гейджи. Мы пока не знаем, какие у него мысли. Он был здесь сегодня и видел этот бой, и посмотрим, что он думает», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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