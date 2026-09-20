Дана Уайт ответил на вопрос, получит ли Царукян бой против Гейджи за звание чемпиона UFC

Президент промоушена UFC Дана Уайт ответил на вопрос, получит ли Арман Царукян бой против Джастина Гейджи за звание чемпиона UFC в лёгком весе после того, как Бэтмен одержал победу нокаутом в поединке с Маурисио Руффи на турнире UFC 331.

«Что насчёт титульного боя? Это зависит от Гейджи. Мы пока не знаем, какие у него мысли. Он был здесь сегодня и видел этот бой, и посмотрим, что он думает», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.