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Дана Уайт оценил яркую победу нокаутом Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи

Дана Уайт оценил яркую победу нокаутом Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи
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Президент промоушена UFC Дана Уайт оценил яркую победу нокаутом в первом раунде российско-армянского бойца Армана Царукяна в поединке с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл сегодня, 20 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Ты будешь выглядеть полнейшим идиотом, если после такого выступления скажешь, что Арман сделал что-то не так в своей карьере. В конце раунда я подумал: «Чёрт, похоже, вечер для него будет тяжёлым». И тут бац — удар локтем. То, как он выступил… просто невероятно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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