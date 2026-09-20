Дана Уайт оценил яркую победу нокаутом Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи

Президент промоушена UFC Дана Уайт оценил яркую победу нокаутом в первом раунде российско-армянского бойца Армана Царукяна в поединке с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл сегодня, 20 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Ты будешь выглядеть полнейшим идиотом, если после такого выступления скажешь, что Арман сделал что-то не так в своей карьере. В конце раунда я подумал: «Чёрт, похоже, вечер для него будет тяжёлым». И тут бац — удар локтем. То, как он выступил… просто невероятно», — сказал Уайт на пресс-конференции.