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Фото: реакция Джона Джонса на сенсационное поражение Гейбла Стивсона на турнире UFC 331

Фото: реакция Джона Джонса на сенсационное поражение Гейбла Стивсона на турнире UFC 331
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Пресс-служба UFC опубликовала реакцию 39-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Джона Джонса на поражение нокаутом в первом раунде своего подопечного, а также победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Гейбла Стивсона в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

Фото: Кадр из видео, опубликованного пресс-службой UFC

Фото: Кадр из видео, опубликованного пресс-службой UFC

Фото: Кадр из видео, опубликованного пресс-службой UFC

Теперь Гейбл имеет в своём профессиональном рекорде в ММА четыре победы, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профессионала американский боец дебютировал в сентябре 2025 года.

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