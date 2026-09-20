Фото: реакция Джона Джонса на сенсационное поражение Гейбла Стивсона на турнире UFC 331

Пресс-служба UFC опубликовала реакцию 39-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Джона Джонса на поражение нокаутом в первом раунде своего подопечного, а также победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Гейбла Стивсона в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

Фото: Кадр из видео, опубликованного пресс-службой UFC

Фото: Кадр из видео, опубликованного пресс-службой UFC

Фото: Кадр из видео, опубликованного пресс-службой UFC

Теперь Гейбл имеет в своём профессиональном рекорде в ММА четыре победы, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профессионала американский боец дебютировал в сентябре 2025 года.