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Арман Царукян: когда увижу боссов UFC, они не оспорят моё желание биться за титул

Арман Царукян: когда увижу боссов UFC, они не оспорят моё желание биться за титул
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что теперь руководство промоушена не сможет оспорить его титульные амбиции после победы нокаутом в бою с Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Каждый бой для меня — это давление, понимаете? Это не шутка, поскольку я хочу стать чемпионом UFC, и каждый бой для меня очень важен, в том числе и поединок с Руффи. Мне удалось его финишировать, это было отличное выступление. И когда я увижу боссов UFC, они не скажут мне, что я победил скучным судейским решением и после такого ещё хочу драться за титул. Я нокаутировал Руффи в первом раунде. И руководство UFC может видеть толпу фанатов и мои способности в клетке», — приводит слова Царукяна портал MMA Mania.

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