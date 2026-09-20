Арман Царукян: когда увижу боссов UFC, они не оспорят моё желание биться за титул

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что теперь руководство промоушена не сможет оспорить его титульные амбиции после победы нокаутом в бою с Маурисио Руффи.

«Каждый бой для меня — это давление, понимаете? Это не шутка, поскольку я хочу стать чемпионом UFC, и каждый бой для меня очень важен, в том числе и поединок с Руффи. Мне удалось его финишировать, это было отличное выступление. И когда я увижу боссов UFC, они не скажут мне, что я победил скучным судейским решением и после такого ещё хочу драться за титул. Я нокаутировал Руффи в первом раунде. И руководство UFC может видеть толпу фанатов и мои способности в клетке», — приводит слова Царукяна портал MMA Mania.