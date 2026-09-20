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Дана Уайт прокомментировал неожиданное поражение нокаутом Гейбла Стивсона на UFC 331

Дана Уайт прокомментировал неожиданное поражение нокаутом Гейбла Стивсона на UFC 331
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Президент промоушена UFC Дана Уайт поделился мнением насчёт поражения нокаутом в первом раунде победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а ныне бойца UFC Гейбла Стивсона в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Всё возможно, мужик, когда двое парней выходят в октагон и начинают драться. Никогда не знаешь, как пройдут бои. Вот почему когда люди всегда спрашивают меня: «О, что ты думаешь об этом поединке? Будет ли этот парень драться с тем после этого турнира?» Давайте просто увидим, что будет в воскресенье. Я не знаю, как будет выглядеть бой. Это как когда люди говорят: «О, этот кард отстой». Да этот турнир ещё не состоялся. Что ты имеешь в виду, говоря, что он дерьмовый? Если он таков, то я первым скажу об этом. Очевидно, Гейбл возлагал на себя огромные ожидания. Бывает. Такие вещи случаются», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

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