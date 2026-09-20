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Дана Уайт отверг обвинения Топурии в жульничестве в адрес Гейджи

Дана Уайт отверг обвинения Топурии в жульничестве в адрес Гейджи
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Президент промоушена UFC Дана Уайт отверг обвинения испано-грузина Илии Топурии в жульничестве американца Джастина Гейджи. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, и завершилось победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Хайлайт стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Итак, глава спортивной комиссии здесь, в Калифорнии, осмотрел его перчатки, вероятно, лучшие в мире, и он был там, а инспекторы наблюдали, как ему тейпируют руку, как он надевает перчатки, и всё такое прочее. С перчатками Гейджи ничего не случилось», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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