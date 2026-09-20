Дана Уайт отверг обвинения Топурии в жульничестве в адрес Гейджи

Президент промоушена UFC Дана Уайт отверг обвинения испано-грузина Илии Топурии в жульничестве американца Джастина Гейджи. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, и завершилось победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Хайлайт стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.

«Итак, глава спортивной комиссии здесь, в Калифорнии, осмотрел его перчатки, вероятно, лучшие в мире, и он был там, а инспекторы наблюдали, как ему тейпируют руку, как он надевает перчатки, и всё такое прочее. С перчатками Гейджи ничего не случилось», — сказал Уайт на пресс-конференции.