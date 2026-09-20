Джастин Гейджи раскрыл, когда примет решение по поводу своей карьеры в ММА

37-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Джастин Гейджи раскрыл, когда примет решение по поводу своей карьеры в смешанных единоборствах.

«Мы просто пока разбираемся. Моя семья знает, что я сейчас травмирован. И боссы в курсе, что я не смогу драться снова в этом году, так что они вроде как просто хотят, чтобы я наслаждался этим [временем, когда владею поясом]. Восстановиться, отдохнуть, насладиться тем, чего я достиг, а потом, думаю, мы все где-то на Рождество, вероятно, поговорим о том, что дальше», — приводит слова Гейджи портал Bloody Elbow.