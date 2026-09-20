«Арман выглядел дерьмово до момента с локтем». Пимблетт раскритиковал выступление Царукяна

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт выступил с критикой насчёт выступления Армана Царукяна в поединке с Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), и завершилось победой Бэтмена нокаутом в первом раунде.

«Арман выглядел довольно дерьмово вплоть до момента с локтем. У него глаз уже был подбит. Я бы всё равно разбил ему лицо. Лучше бы он никогда не попадал этим локтем, просто чтобы увидеть, как прошли бы второй и третий раунды. Думаю, тогда мы бы увидели дыры в его игре. Борьба Царукяна не так хороша, как он сам думает», — приводит слова Пимблетта аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.