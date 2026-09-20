Александр Волкановски ответил, в каком случае уйдёт из ММА

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски поделился мыслями насчёт завершения карьеры в смешанных единоборствах, назвав исход, при котором примет данное решение в ближайшем будущем.

«Если я выйду на бой с Евлоевым и получу такой урон, как в некоторых других боях, — тогда скажу себе: «Ладно, с нас хватит». Но если нет, может, продолжим. Я говорил это после последнего поединка. Тогда я не получил слишком много урона, выглядел отлично, и вот мы здесь. Вы увидите, что я буду целеустремлён, усердно тренироваться и делать то, что нужно, каждый раз», — приводит слова Волкановски аккаунт Title Fight в социальной сети Х.