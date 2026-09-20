«А чего мне за него переживать?» Орловский — о том, что Волков не получил бой за титул UFC

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением насчёт того, что второй номер рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянин Александр Волков не получил поединок за титул UFC с французом Сирилем Ганом, с которым проведёт бой непобеждённый американец Джош Хокит на турнире UFC 334.

— Что думаете насчёт организации боя Ган — Хокит? Есть ли обида за Волкова?

— *** я вообще не понимаю, о чём вы говорите. Кто такой Хокит? Я так подозреваю, что этот, кто дрался с Дерриком Льюисом, в Альбукерке тренируется. Понятия не имею. А чего мне за Волкова переживать? Он ***** классный боец, у него, по идее, должны быть нормальные менеджеры. Пускай они делают свою работу, напрягают Уайта, Хантера, матчмейкеров. Пускай звонят, созваниваются, отстаивают своего бойца, — сказал Орловский в видео на своей странице в социальной сети.