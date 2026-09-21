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Пимблетт: Арман побил парня с 7-й строчки. Не удивлюсь, если будет реванш Гейджи — Топурия

Пимблетт: Арман побил парня с 7-й строчки. Не удивлюсь, если будет реванш Гейджи — Топурия
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт допустил вероятность, что Арман Царукян не станет биться за пояс UFC следующим, поскольку лига предпочтёт организовать реванш между Джастином Гейджи и Илией Топурией за звание чемпиона UFC в категории до 70 кг.

«Со всем тем, что сейчас происходит между Илией и Джастином, я не удивлюсь, если они в итоге проведут [незамедлительный] реванш. Арман только что поставил себя в позицию претендента номер один. Но в то же время Царукян победил лишь парня, занимающего седьмое место в рейтинге. А предыдущая победа Армана была над парнем на шестом месте», — приводит слова Пимблетта аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

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