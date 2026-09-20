«Не считаю себя фаворитом». Пётр Ян — о третьем поединке с Мерабом Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался насчёт предстоящего третьего поединка с грузином Мерабом Двалишвили, который пройдёт 26 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

«Не считаю себя фаворитом. Соперник непростой. Не зря он победил всех в дивизионе. Нужно настраиваться и трудиться, это очень важный бой для меня. Подготовка идёт по плану. Есть система исходя из двух прошлый боёв. Мы провели в клетке 50 минут, информация друг о друге есть. Идём только за победой. Закат карьеры Мераба в случае поражения? Не думаю об этом, но это имеет место быть», – сказал Ян в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.