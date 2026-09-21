Чимаев: всегда скучаю по России. Нравится приезжать и кушать борщ

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, что испытывает тоску по России.

«Россия? Конечно, всегда скучаю. Всегда хочется побывать. И сборы провожу здесь, в Кисловодске, месяца по два. И отдыхаю с семьёй. Мне нравится. По какой еде скучаю, когда нахожусь в Дубае? Мне всегда нравится в Россию приезжать и борщ кушать с хлебом. В Дубае тоже есть рестораны, но это не такие эмоции, как в России», – сказал Чимаев в интервью MMA-TV.COM.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.