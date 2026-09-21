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Пётр Ян прокомментировал сенсационное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом

Пётр Ян прокомментировал сенсационное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом
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Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе соотечественника Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Это спорт, такая у нас работа. Ты можешь пропустить удар и проиграть, но твоя ментальная составляющая показывает твои чемпионские амбиции. Есть цитата: «Быть воином – жить вечно». Нужно преодолевать, идти дальше и доказывать всем и самому себе, из чего ты сделан», – сказал Ян в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.

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