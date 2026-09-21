Пётр Ян прокомментировал сенсационное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом

Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе соотечественника Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Это спорт, такая у нас работа. Ты можешь пропустить удар и проиграть, но твоя ментальная составляющая показывает твои чемпионские амбиции. Есть цитата: «Быть воином – жить вечно». Нужно преодолевать, идти дальше и доказывать всем и самому себе, из чего ты сделан», – сказал Ян в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.