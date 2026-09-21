Роган: Царукян — главный претендент без каких-либо «но». Дайте ему поединок за титул UFC

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган выступил за то, чтобы второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян получил бой за титул чемпиона UFC в категории до 70 кг после того, как Бэтмен одержал победу нокаутом в поединке с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331.

«Дайте этому парню титульный бой. Больше нечего сказать. Вот он, прямо здесь — претендент номер один в мире. Без всяких «если» или «но». Этот парень только что заявил о себе. Он двумя локтями отправил Руффи в царство теней. Просто феноменально. Не могу вспомнить, когда в последний раз кого-то нокаутировали локтем в стойке», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.