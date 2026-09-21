15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роган: Царукян — главный претендент без каких-либо «но». Дайте ему поединок за титул UFC

Роган: Царукян — главный претендент без каких-либо «но». Дайте ему поединок за титул UFC
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган выступил за то, чтобы второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян получил бой за титул чемпиона UFC в категории до 70 кг после того, как Бэтмен одержал победу нокаутом в поединке с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Дайте этому парню титульный бой. Больше нечего сказать. Вот он, прямо здесь — претендент номер один в мире. Без всяких «если» или «но». Этот парень только что заявил о себе. Он двумя локтями отправил Руффи в царство теней. Просто феноменально. Не могу вспомнить, когда в последний раз кого-то нокаутировали локтем в стойке», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.

Материалы по теме