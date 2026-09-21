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Джо Роган объяснил, что стало причиной неожиданного поражения Гейбла Стивсона нокаутом

Джо Роган объяснил, что стало причиной неожиданного поражения Гейбла Стивсона нокаутом
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58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением насчёт поражения нокаутом в первом раунде победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а ныне бойца UFC Гейбла Стивсона в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Думаю, ожидания, в том числе коэффициенты, и шумиха ударили ему в голову, и он почувствовал, что его невозможно победить. Гейбл стоял на прямых ногах, а Шон просто выпустил идеальный левый хук. Он нырнул, а затем ударил и попал ему в челюсть. Челюсть, голова откидывается назад. В глубоком нокауте. Это одна из величайших сказочных историй в стиле Золушки», — приводит слова Рогана портал MMA Fighting.

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