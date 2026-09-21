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Результаты дня 20 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Результаты дня 20 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу
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20 сентября прошёл четвёртый день чемпионата Европы по боксу на «Асикс Арене» в болгарской Софии, в рамках которого выступили также члены национальной команды России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат Европы по боксу. Результаты на 20 сентября:

Мужчины, 1/8 финала.

До 50 кг: Баир Батлаев — Сахил Алахвердови (Грузия) — 5:0.
До 65 кг: Исмаил Умар (Финляндия) — Расул Магомедов — 4:0.
До 90 кг: Эммануэль Рейес Пла (Испания) — Рамазан Дадаев — 3:2.
Свыше 90 кг: Оскар Сафарян (Польша) — Давид Суров — 1:4.

Женщины, 1/8 финала.

До 54 кг: Анастасия Кооль — Люся Аветисян (Армения) — ЯП1р.
До 70 кг: Кьяра Сарайелло (Италия) — Надежда Голубева — 0:5.

Женщины, 1/4 финала.

Свыше 80 кг: Ксения Олифиренко — Дарья Сазонова (Молдавия) — 5:0.

Календарь любительского ЧЕ по боксу — 2026
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