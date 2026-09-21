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Царукян опубликовал пост после победы над Руффи на турнире UFC 331

Царукян опубликовал пост после победы над Руффи на турнире UFC 331
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян опубликовал пост после победы над 30-летним бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Спасибо всем, кто внёс свой вклад в эту победу: моим тренерам, моей команде, моей семье и всем, кто поддерживал меня на протяжении этого пути. Эта победа — для всех вас», — написал Царукян на своей странице в одной из социальных сетей.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.

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