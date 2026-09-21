Царукян опубликовал пост после победы над Руффи на турнире UFC 331

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян опубликовал пост после победы над 30-летним бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331.

«Спасибо всем, кто внёс свой вклад в эту победу: моим тренерам, моей команде, моей семье и всем, кто поддерживал меня на протяжении этого пути. Эта победа — для всех вас», — написал Царукян на своей странице в одной из социальных сетей.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.