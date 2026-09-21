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Абубакар Нурмагомедов победил Давида Заваду на турнире по вольной борьбе в Турции

Абубакар Нурмагомедов победил Давида Заваду на турнире по вольной борьбе в Турции
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Бывший боец UFC, выступавший в полусреднем весе, россиянин Абубакар Нурмагомедов одержал победу над Давидом Завадой на турнире AIGA Global по вольной борьбе, который прошёл в Турции.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов проведёт поединок по правилам смешанных единоборств с представителем Австралии Дэвидом Мартинесом на турнире PFL, который состоится 14 ноября в Дубае, ОАЭ.

В профессиональном рекорде Абубакара в ММА 17 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, четыре поражения, а один поединок закончился ничьей. В качестве профи Нурмагомедов дебютировал в октябре 2011 года. Последний поединок по правилам ММА Абубакар провёл 4 июня 2023 года в UFC. В этом бою Абубакар уступил бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу раздельным решением судей.

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