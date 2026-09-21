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В команде Итаумы назвали сроки его возращения после первого поражения

В команде Итаумы назвали сроки его возращения после первого поражения
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Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Мозеса Итаумы, сообщил, что британец вернётся на ринг в начале 2027 года.

«Он выйдет на ринг в самом начале следующего года. Я разговаривал с ним несколько раз, он уже вернулся в зал», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и одно поражение.

29 августа в Лондоне (Великобритания) Итаума сразился за вакантный титул IBF, проиграв техническим нокаутом хорвату Филипу Хрговичу.

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