Пимблетт отреагировал на слова Топурии о махинации с перчатками в бою с Гейджи
Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.
Напомним, ранее Топурия намекнул, что американец Джастин Гейджи мог сжульничать с перчатками в их бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.
«Илия пытается сказать, что у Гейджи было что-то в перчатках, но этого точно не было. За этим следит комиссия, смотрит, как бинтуют ваши руки… Илия просто пытается выставить себя пострадавшим и ведёт себя как маленькая девчонка», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.
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