15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 5. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт отреагировал на слова Топурии о махинации с перчатками в бою с Гейджи

Пимблетт отреагировал на слова Топурии о махинации с перчатками в бою с Гейджи
Комментарии

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия намекнул, что американец Джастин Гейджи мог сжульничать с перчатками в их бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Илия пытается сказать, что у Гейджи было что-то в перчатках, но этого точно не было. За этим следит комиссия, смотрит, как бинтуют ваши руки… Илия просто пытается выставить себя пострадавшим и ведёт себя как маленькая девчонка», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Царукян отреагировал на слова Топурии о возможной махинации с перчатками в бою с Гейджи

Топурия записал обращение к сыну, прокомментировав бой с Гейджи