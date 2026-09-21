Пимблетт отреагировал на слова Топурии о махинации с перчатками в бою с Гейджи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия намекнул, что американец Джастин Гейджи мог сжульничать с перчатками в их бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Илия пытается сказать, что у Гейджи было что-то в перчатках, но этого точно не было. За этим следит комиссия, смотрит, как бинтуют ваши руки… Илия просто пытается выставить себя пострадавшим и ведёт себя как маленькая девчонка», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Материалы по теме Царукян отреагировал на слова Топурии о возможной махинации с перчатками в бою с Гейджи

Топурия записал обращение к сыну, прокомментировав бой с Гейджи