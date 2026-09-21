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Евлоев заявил, что хочет поехать в гости к Волкановски после боя на UFC 333

Евлоев заявил, что хочет поехать в гости к Волкановски после боя на UFC 333
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Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев заявил, что хотел бы посетить Австралию после боя с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«У него есть влог с готовкой? Если честно, у меня есть мечта после того, как подерёмся, поехать к нему и на пару что-нибудь приготовить. Или хотя б поесть, что он приготовит… Я же сам готовлю», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу adam zubairaev.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

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