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Макс Холлоуэй прокомментировал победу Царукяна над Руффи

Макс Холлоуэй прокомментировал победу Царукяна над Руффи
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Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Чёрт возьми! Это было безумно, чуваки, такой короткий удар локтем… Это было жёстко, чёрт возьми. Поздравления Арману», — сказал Холлоуэй в прямом эфире в социальных сетях.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Ранее Пимблетт раскритиковал выступление Царукяна на UFC 331.

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