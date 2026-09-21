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В команде Бивола подтвердили, что третий бой с Бетербиевым может состояться в 2027 году

В команде Бивола подтвердили, что третий бой с Бетербиевым может состояться в 2027 году
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Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, подтвердил, что россиянин может провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым весной 2027 года. Об этом сообщило издание The Ring.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой уроженца Чеченской Республики большинством судейских голосов. Реванш состоялся в феврале 2025-го, и на этот раз Бивол победил большинством судейских голосов.

Напомним, следующим соперником Бивола станет британец Каллум Смит. Ожидается, что поединок состоится в декабре.

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