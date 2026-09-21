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Царукян стал диджеем на вечеринке в честь своей победы в UFC 331

Царукян стал диджеем на вечеринке в честь своей победы в UFC 331
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Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян с размахом отпраздновал победу в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Россиянин снял шуточное видео, как стал диджеем на собственной вечеринке.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Ранее генеральный директор промоушена Дана Уайт прокомментировал победу Царукяна в бою с Руффи на UFC 331.

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