Царукян стал диджеем на вечеринке в честь своей победы в UFC 331

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян с размахом отпраздновал победу в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Россиянин снял шуточное видео, как стал диджеем на собственной вечеринке.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Ранее генеральный директор промоушена Дана Уайт прокомментировал победу Царукяна в бою с Руффи на UFC 331.

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