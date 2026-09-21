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Царукян признался, что не выспался из-за кошмарного сна перед боем на UFC 331

Царукян признался, что не выспался из-за кошмарного сна перед боем на UFC 331
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян признался, что не выспался перед боем с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Когда я уснул, мне приснился сон. Кто-то меня грабил… и приставлял пистолет к моему лицу. Я подумал, что умру, хотя у меня завтра бой, я подумал: «Не может быть. Я вот так умру?» Парень был очень пьяный, у него были красные глаза, я очень сильно испугался. Я сказал: «Пожалуйста, не убивай меня, я отдам всё, у меня есть часы, я отдам тебе часы, всё, что ты хочешь… забирай всё». И затем я проснулся, в четыре утра, и больше не смог уснуть. Я поспал два часа», — сказал Царукян во время прямого эфира в социальных сетях.

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