«По мне не должны так попадать». Джошуа Ван раскритиковал свою победу на UFC 331

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван признался, что остался недоволен выступлением в реванше с бывшим обладателем титула бразильцем Александром Пантожей, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Победа ощущается великолепно, но посмотрите на моё лицо. Мне нужно провести большую работу, мне нужно вернуться в зал и, знаете, поработать над своей техникой и навыками. По мне не должны так попадать», — сказал Ван в послематчевом интервью во время трансляции турнира.

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и одно поражение.