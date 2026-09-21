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Кормье: вероятно, это было лучшее выступление Царукяна в UFC

Кормье: вероятно, это было лучшее выступление Царукяна в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Если бы вы предложили сто исходов, я бы никогда не выбрал тот, который произошёл. Я бы никогда не предположил, что, во-первых, Арман нокаутирует его, во-вторых, нокаутирует его левым локтем. И он удержал его и ударил другим локтем, прежде чем дать ему упасть и добиться досрочной победы. Это было, вероятно, лучшее выступление Армана, и ему это было нужно», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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