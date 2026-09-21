15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 5. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко объяснила решение оставить титул UFC

Валентина Шевченко объяснила решение оставить титул UFC
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала решение освободить титул.

«У меня была старая травма, через которую я проходила на протяжении нескольких лет, — надрыв связок в плече в двух местах. Когда зашла в тренировочный лагерь в Таиланде, травма снова дала о себе знать. Мы вернулись в Лас-Вегас, доктора посмотрели. Это не полный разрыв связок, поэтому операция невозможна. Нужно время», — сказала Шевченко в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Валентине Шевченко 38 лет. Уроженка Кыргызстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015-го выступает в UFC. Дважды становилась чемпионкой в женском наилегчайшем весе.

Материалы по теме
Официально
Валентина Шевченко освободила титул UFC в наилегчайшем весе