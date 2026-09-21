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Расписание дня 21 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Расписание дня 21 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу
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Сегодня, 21 сентября, в Софии (Болгария) пройдёт очередной день чемпионата Европы по боксу среди любителей, в котором принимает участие сборная России.

13:30. Женщины. До 60 кг. 1/8 финала. Алина Пушкарь – Доньета Садику (Косово) (4-я пара).
14:30. Мужчины. До 60 кг. 1/8 финала. Всеволод Шумков – Мехметан Чинар (Турция) (5-я пара).
15:30. Мужчины. До 80 кг. 1/8 финала. Чеэрав Ашалаев – Габриэль Веочич (Хорватия) (12-я пара).
18:00. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала. Габриэлла Вирхейм (Нидерланды) – Людмила Воронцова (3-я пара).
19:00. Мужчины. До 70 кг. 1/4 финала. Сергей Колденков – Франк Мартинес Ненад (Испания) (5-я пара).
19:30. Мужчины. До 75 кг. 1/8 финала. Исмаил Муцольгов – Алмир Мемич (Сербия) (8-я пара).
20:30. Мужчины. До 85 кг. 1/4 финала. Дмитрий Карманов – Адриан Ферснеда Рикардо (Испания) (12-я пара).

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.

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