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Волков: UFC хотят, чтобы я побил рекорд Кутюра по самому возрастному чемпиону в тяжах

Волков: UFC хотят, чтобы я побил рекорд Кутюра по самому возрастному чемпиону в тяжах
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков иронично отреагировал на решение организации устроить поединок за титул между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом, занимающим шестое место.

«Хотят, чтобы я побил рекорд Кутюра по самому возрастному чемпиону в тяжах», — написал Волков в социальных сетях.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений. В своём последнем бою на UFC 328 в мае Волков победил единогласным судейским решением доминиканца Вальдо Кортес-Акосту.

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