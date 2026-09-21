Хорхе Масвидаль поздравил Царукяна с победой над Руффи
Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).
«С возвращением, Арман», — написал Масвидаль в социальных сетях.
Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.
Ранее Макс Холлоуэй прокомментировал победу Царукяна над Руффи.
Материалы по теме
Легенды американского бойцовского промоушена UFC из России