Хорхе Масвидаль поздравил Царукяна с победой над Руффи

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«С возвращением, Арман», — написал Масвидаль в социальных сетях.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Ранее Макс Холлоуэй прокомментировал победу Царукяна над Руффи.

Материалы по теме Макс Холлоуэй прокомментировал победу Царукяна над Руффи

Легенды американского бойцовского промоушена UFC из России